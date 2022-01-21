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Джонсон і Шольц: подальша військова агресія дорого обійдеться Росії

Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в ході телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем обговорив ситуацію навколо України. Лідери попередили Росію про високу ціну за подальшу ескалацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Великобританії.

Сторони погодилися, що будь-яке вторгнення в Україну буде серйозною стратегічною помилкою Росії.

"Лідери обговорили викликає стурбованість розвиток ситуації на кордоні України і погодилися, що Росія заплатить високу ціну в разі подальшої військової агресії", - йдеться в повідомленні.

Джонсон також наголосив на важливості скоординованої роботи членів НАТО з цього питання.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що країна готова передати Україні ще більше зброї.

Додамо, що раніше в Україну прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Було надано легке протитанкове озброєння.

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Вторгнення Росії до України