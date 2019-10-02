Джонсон сделал ЕС последнее предложение по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал последнее предложение Европейскому союзу относительно выхода Британии из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Джонсона, в соответствии с новым предложением не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи нее. При этом премьер Британии не сообщил конкретных подробностей нового предложения.

"Мы выдвигаем, как мне кажется, конструктивные и разумные предложения, которые обеспечивают компромисс для обеих сторон. Мы защитим существующие регулирующие механизмы для фермеров и других предприятий по обе стороны границы", - сообщил Джонсон.

Также премьер-министр в очередной раз подтвердил намерение выйти из состава ЕС 31 октября, несмотря на результаты переговоров относительно сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания планирует установить таможенные посты на границе между Ирландией (ЕС) и Северной Ирландией (Великобритания).

Также сообщалось, что британская оппозиция не планирует выносить недоверие Джонсону до окончания переговоров между Великобританией и ЕС относительно Brexit.