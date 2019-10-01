Британия может установить таможенные посты на границе с Ирландией

Иллюстративное фото (independent.co.ru)

Королевство планирует жестко проверять поток товаров через границу

Великобритания выразила желание установить проверки на границе между Ирландией и Северной Ирландией после выхода из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.

Сообщается, что власти Британии хотят установить таможенные посты на границе с Республикой Ирландия, которая остается членом Евросоюза, и Северной Ирландией, которая выходит из него.

Предполагается, что за товарами, которые перемещаются с северной стороны на южную, будут следить в режиме реального времени с помощью системы GPS, которая будет расположена на грузовиках.

В свою очередь министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени категорически отклонил это предложение Британии, отметив, что "Северная Ирландия и Ирландская республика заслуживают лучшего".

Также против установления таможенных постов выступили и оппозиционные политики. Так, заместитель лидера либеральной политической партии Fianna Fáil Дара Каллеари заявила, что жесткая граница с ее инфраструктурой - это то, что они "не могут терпеть на острове".

Президент партии Sinn Féin Мери Лу Макдональд также выступила против этого предложения и назвала ее "неприятной и угрожающей".

Как известно, Европейский союз всегда настаивал на том, чтобы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией были установлены пограничные инспекционные посты для прохождения товаров, после того как Северная Ирландия выйдет из Евросоюза. В ЕС действуют четкие правила проверки товаров и продуктов питания.

Как уже сообщало РБК-Украина, Великобритания и ЕС продолжают переговоры о Brexit. ЕС потребовал, чтобы Великобритания выдвинула письменные предложения о том, как обеспечить беспрепятственный поток товаров через ирландскую границу без дорогих и длительных проверок, как только Северная Ирландия покинет блок вместе с остальной частью Великобритании.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял ранее, что желает пересмотреть сделку, которую согласовала с ЕС его предшественница Тереза Мэй, чтобы исключить из документа прописан там режим backstop, целью которого предотвратить восстановлению жесткого таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и частью Соединенного Королевства Северной Ирландией.