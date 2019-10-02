Джонсон зробив ЄС останню пропозицію по Brexit

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

За словами британського прем'єра, на кордоні між Ірландією та Північної Ірландії не буде митних постів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зробив останню пропозицію Європейського союзу щодо виходу Британії з складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Джонсона, у відповідності з новою пропозицією не буде ніяких перевірок на ірландській кордоні або поблизу неї. При цьому прем'єр Британії не повідомив конкретних подробиць нової пропозиції.

"Ми висуваємо, як мені здається, конструктивні та обґрунтовані пропозиції, які забезпечують компроміс для обох сторін. Ми захистимо існуючі регулюючі механізми для фермерів і інших підприємств по обидві сторони кордону", - повідомив Джонсон.

Також прем'єр-міністр в черговий раз підтвердив намір вийти зі складу ЄС 31 жовтня, незважаючи на результати переговорів щодо угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія планує встановити митні пости на кордоні між Ірландією (ЄС) і Північною Ірландією (Великобританія).

Також повідомлялося, що британська опозиція не планує виносити недовіру Джонсону до закінчення переговорів між Великобританією та ЄС щодо Brexit.