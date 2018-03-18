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Джонсон считает пострадавшими от контрмер Москвы самих россиян

НовостиПолитика    18.03.2018 - 10:39
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)

В Лондоне убеждены, что сегодня Россия одинокая и изолирована

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон признал ответные меры России по высылке британских дипломатов и закрытия консульства в Петербурге "бесполезными" и такими, что навредят простым россиянам. Об этом он заявил в статье для газеты "The Sun".

"Эти ненужные мероприятия будут наказанием только для обычных россиян, лишив их безвредных возможностей изучать английский и подавать заявки на британские визы", - написал Джонсон.

По его мнению, власти РФ подобными мерами только изолируют себя от мира.

"Сегодня Россия одинока и изолирована. Этот факт демонстрирует важнейшую разницу между Британией и Путиным: у нас есть друзья по всему миру, а у него нет", - констатировал Джонсон.

Напомним, 17 марта 2018 года Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов, они должны покинуть страну через неделю, а также о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, Москва объявила о прекращении работы в России Британского совета, занимающегося продвижением британской культуры и образования.

Так Россия ответила на высылку своих 23 дипломатов, которых Лондон признал "незаявленными агентами разведки". Великобритания решила выдворить российских дипломатов, поскольку считает Москву причастной к попытке отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Теги: Великобритания, борис джонсон
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