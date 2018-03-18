Джонсон вважає постраждалими від контрзаходів Москви самих росіян

Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон визнав відповідні заходи Росії щодо висилки британських дипломатів і закриття консульства в Петербурзі "марними" й такими, що нашкодять простим росіянам. Про це він заявив у статті для газети "The Sun".

"Ці непотрібні заходи будуть покаранням тільки для звичайних росіян, позбавивши їх нешкідливих можливостей вивчати англійську і подавати заявки на британські візи", - написав Джонсон.

На його думку, влада РФ подібними заходами лише ізолює себе від світу.

"Сьогодні Росія самотня й ізольована. Цей факт демонструє найважливішу відмінність між Британією і Путіним: у нас є друзі по всьому світу, а у нього немає", - констатував Джонсон.

Нагадаємо, 17 березня 2018 року Росія оголосила про висилку 23 британських дипломатів, вони повинні покинути країну за тиждень, а також про закриття генконсульства Великобританії в Санкт-Петербурзі. Крім того, Москва оголосила про припинення роботи в Росії Британської ради, що займається просуванням британської культури й освіти.

Так Росія відповіла на висилку своїх 23 дипломатів, яких Лондон визнав "незаявленими агентами розвідки". Британія вирішила видворити російських дипломатів, оскільки вважає Москву причетною до спроби отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.