Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Джонсон вважає постраждалими від контрзаходів Москви самих росіян

НовиниПолітика    18.03.2018 - 10:39
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)

У Лондоні переконані, що сьогодні Росія самотня й ізольована

Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон визнав відповідні заходи Росії щодо висилки британських дипломатів і закриття консульства в Петербурзі "марними" й такими, що нашкодять простим росіянам. Про це він заявив у статті для газети "The Sun".

"Ці непотрібні заходи будуть покаранням тільки для звичайних росіян, позбавивши їх нешкідливих можливостей вивчати англійську і подавати заявки на британські візи", - написав Джонсон.

На його думку, влада РФ подібними заходами лише ізолює себе від світу.

"Сьогодні Росія самотня й ізольована. Цей факт демонструє найважливішу відмінність між Британією і Путіним: у нас є друзі по всьому світу, а у нього немає", - констатував Джонсон.

Нагадаємо, 17 березня 2018 року Росія оголосила про висилку 23 британських дипломатів, вони повинні покинути країну за тиждень, а також про закриття генконсульства Великобританії в Санкт-Петербурзі. Крім того, Москва оголосила про припинення роботи в Росії Британської ради, що займається просуванням британської культури й освіти.

Так Росія відповіла на висилку своїх 23 дипломатів, яких Лондон визнав "незаявленими агентами розвідки". Британія вирішила видворити російських дипломатів, оскільки вважає Москву причетною до спроби отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Лондон вивчає можливість вжиття нових заходів проти Росії, - Мей Британія розгляне подальші заходи щодо РФ на початку наступного тижня
Теги: Великобритания, борис джонсон
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top