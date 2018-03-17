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Росія висилає 23 британські дипломати у відповідь на дії Лондона

НовиниПолітика    17.03.2018 - 10:37
Фото: будівля МЗС Росії (twitter.com/MID_RF)
Фото: будівля МЗС Росії (twitter.com/MID_RF)

РФ закриває Генконсульство Великобританії в Санкт-Петербурзі

Росія оголосила про висилку з країни 23 британські дипломати у відповідь на аналогічні дії влади Великобританії. Про це вранці в суботу, 17 березня 2018 року, повідомляє ТАСС.

Зазначено, що вранці сьогодні британський посол Лорі Брістоу був викликаний до міністерства закордонних справ РФ. Там йому було оголошено про те, що 23 співробітники місії оголошені персонами нон-грата і повинні покинути територію країни.

Також, як повідомляється, російська сторона закриє Генеральне консульство Великобританії в Санкт-Петербурзі, а в Москві припинить діяльність Британської ради на території Росії.

"Оголошуються персонами нон-грата і висилаються в тижневий термін 23 дипломатичні співробітники посольства Великобританії в Москві. З огляду на диспаритет у кількості консульських установ двох країн, відкликається згода Росії на відкриття і функціонування генерального консульства Великобританії в Санкт-Петербурзі. Відповідні процедури буде здійснено, згідно з міжнародно-правовою практикою. В зв'язку з неврегульованістю статусу Британської ради в РФ припиняється її діяльність", - йдеться в заяві російського МЗС.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії заявила про вислання 23 російських дипломатів з країни після звинувачень на адресу Росії в причетності до отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

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Теги: Російська Федерація, Великобритания, дипломатические отношения
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