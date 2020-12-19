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Джонсон прогнозирует большую опасность от нового штамма коронавируса, который обнаружили в Британии

Британия, Суббота 19 декабря 2020 23:10
Джонсон прогнозирует большую опасность от нового штамма коронавируса, который обнаружили в Британии
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)
Автор: Даша Харченко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамп коронавируса, который обнаружили в нескольких регионах страны, может быть на 70% более заразным, чем предыдущий. Новый штамм нашли в Британии 14 декабря.

Об этом сообщает The Guardian.

В то же время главный санитарный врач Англии Крис Витти говорит, что нет доказательств, что новый штамм коронавируса способен вызвать более высокий уровень смертности или что против него недействительна вакцина.

"Мы сообщили Всемирной организации здравоохранения и продолжаем анализировать имеющиеся данные", - цитирует его Reuters.

14 декабря Великобритания обнаружила новую мутацию коронавируса COVID-19. При этом маловероятно, что разработанные вакцины могут оказаться бесполезными при заражении этим вариантом.

Напомним, правительство Великобритании решило ввести новый уровень карантина. Четвертый уровень будет означать фактический локдаун для определенных регионов. Новые правила вступают в силу с 20 декабря и могут быть пересмотрены через 10 дней.

РБК-Украина писало, что в Британии за первую неделю вакцинации от коронавируса прививали уже 137 897 человек. Прививки в стране проводят вакциной Pfizer/BioNTech. В Великобритании вакцинация от COVID-19 началась 8 декабря 2020 года. Первыми в стране вакцинируют медиков и людей старше 80 лет.

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