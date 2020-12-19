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Джонсон прогнозує більшу небезпеку від нового штаму коронавірусу, який виявили в Британії

Британія, Субота 19 грудня 2020 23:10
Джонсон прогнозує більшу небезпеку від нового штаму коронавірусу, який виявили в Британії
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)
Автор: Даша Харченко

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що новий штамп коронавірусу, який виявили в декількох регіонах країни, може бути на 70% більш заразним, ніж попередній. Новий штам знайшли в Британії 14 грудня.

Про це повідомляє The Guardian.

Водночас головний санітарний лікар Англії Кріс Вітті каже, що немає доказів, що новий штам коронавірусу здатний викликати більш високий рівень смертності або що проти нього недійсна вакцина.

"Ми повідомили Всесвітній організації охорони здоров'я і продовжуємо аналізувати наявні дані", - цитує його Reuters.

14 грудня Великобританія виявила нову мутацію коронавірусу COVID-19. При цьому малоймовірно, що розроблені вакцини можуть виявитися марними при зараженні цим варіантом.

Нагадаємо, уряд Великобританії вирішив ввести новий рівень карантину. Четвертий рівень означатиме фактичний локдаун для певних регіонів. Нові правила вступають в силу з 20 грудня і можуть бути переглянуті через 10 днів.

РБК-Україна писало, що у Британії за перший тиждень вакцинації від коронавірусу щепили вже 137 897 людей. Щеплення в країні проводять вакциною Pfizer/BioNTech.У Великобританії вакцинація від COVID-19 почалася 8 грудня 2020 року. Першими в країні вакцинують медиків та людей старше 80 років.

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Новини України В світі ВеликобританияКоронавірусБорис Джонсон

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