ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Британии за неделю привили COVID-вакциной почти 140 тысяч человек

Среда 16 декабря 2020 13:56
В Британии за неделю привили COVID-вакциной почти 140 тысяч человек
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

В Британии за первую неделю вакцинации от коронавируса привили уже 137 897 человек. Прививки в стране делают вакциной Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам британского министра Надима Захави, который является ответственным за внедрение вакцинации, в Британии наблюдается хорошее начало программы вакцинации.

"Прошло 7 дней, и мы сделали: Англия: 108 тысяч, Уэльс: 7 897, Северная Ирландия: 4 тысячи, Шотландия: 18 тысяч. Всего в Британии: 137 897 человек", - сообщил он в Twitter.

Отмечается, что вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech уже происходит в США, Канаде и других странах.

Напомним, в Великобритании вакцинация от COVID-19 началась 8 декабря 2020 года. Первых в стране вакцинируют медиков и людей старше 80 лет.

Также РБК-Украина писало, что 15 декабря, правительство Польши приняло Национальную программу вакцинации от COVID-19. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что приоритетом правительства является вакцинация как можно большего числа людей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Великобритания

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь