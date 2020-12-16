В Британии за неделю привили COVID-вакциной почти 140 тысяч человек

Фото: вакцина (freepik)

В Британии за первую неделю вакцинации от коронавируса привили уже 137 897 человек. Прививки в стране делают вакциной Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам британского министра Надима Захави, который является ответственным за внедрение вакцинации, в Британии наблюдается хорошее начало программы вакцинации.

"Прошло 7 дней, и мы сделали: Англия: 108 тысяч, Уэльс: 7 897, Северная Ирландия: 4 тысячи, Шотландия: 18 тысяч. Всего в Британии: 137 897 человек", - сообщил он в Twitter.

Отмечается, что вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech уже происходит в США, Канаде и других странах.

Напомним, в Великобритании вакцинация от COVID-19 началась 8 декабря 2020 года. Первых в стране вакцинируют медиков и людей старше 80 лет.

Также РБК-Украина писало, что 15 декабря, правительство Польши приняло Национальную программу вакцинации от COVID-19. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что приоритетом правительства является вакцинация как можно большего числа людей.