Джонсон продовжить просування підтримки України країнами Заходу, - FT

За інформацією видання, Джонсон бажає знайти застосування позиції, яку він створив, коли обіймав посаду прем'єра, як один з основних факторів рушійної сили західної підтримки України у війні з Росією.

"Союзники Джонсона заявили, що він планував проводити більше часу у Вашингтоні для просування ідей щодо міжпартійної підтримки України в США", - пише видання.

Як заявив один із друзів експрем'єра, поки для таких цілей немає якоїсь офіційної посади, але Джонсон "дуже переживає через ситуацію в Україні".

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Великобританії та лідера Консервативної партії.

За даними опитування, британці вважають, що Ріші Сунак найбільше підходить на посаду прем'єр-міністра Великобританії.

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