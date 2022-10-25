RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джонсон продолжит продвижение поддержки Украины странами Западом, - FT

Фото: Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен заняться продолжением продвижения поддержки Украины странами Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, Джонсон желает найти применение позиции, которую он создал, когда занимал пост премьера, в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины в войне с Россией.

"Союзники Джонсона заявили, что он планировал проводить больше времени в Вашингтоне для продвижения идей по межпартийной поддержке Украины в США", - пишет издание.

Как заявил один из друзей экс-премьера, пока для таких целей нет какой-либо официальной должности, но Джонсон "очень переживает из-за ситуации в Украине".

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

По данным опроса, британцы считают, что Риши Сунак больше всех подходит на пост премьер-министра Великобритании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияБорис Джонсон