Джонсон продолжит продвижение поддержки Украины странами Западом, - FT

По информации издания, Джонсон желает найти применение позиции, которую он создал, когда занимал пост премьера, в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины в войне с Россией.

"Союзники Джонсона заявили, что он планировал проводить больше времени в Вашингтоне для продвижения идей по межпартийной поддержке Украины в США", - пишет издание.

Как заявил один из друзей экс-премьера, пока для таких целей нет какой-либо официальной должности, но Джонсон "очень переживает из-за ситуации в Украине".

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

По данным опроса, британцы считают, что Риши Сунак больше всех подходит на пост премьер-министра Великобритании.

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