Джонсон відмовився повторно йти в прем'єри Британії

Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Політик переживає, що його ім'я у списку потенційних очільників британського уряду може позбавити достатньої підтримки тих, "хто досяг успіху".

"Я вважаю, що можу багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час", - зазначив Джонсон.