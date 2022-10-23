ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Джонсон відмовився повторно йти в прем'єри Британії

Новость на русском →
Неділя 23 жовтня 2022 23:13
Джонсон відмовився повторно йти в прем'єри Британії Фото: Борис Джонсон (wikipedia.org)
Автор: Олег Васьків

Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Політик переживає, що його ім'я у списку потенційних очільників британського уряду може позбавити достатньої підтримки тих, "хто досяг успіху".

"Я вважаю, що можу багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час", - зазначив Джонсон.

Нагадаємо, за даними опитування, британці вважають, що Ріш Сунак найбільше підходить на пост прем'єр-міністра Великої Британії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Джонсон
NEWS
"На воре шапка горит": Резніков різко відповів на заяви РФ про "брудну бомбу"
"На воре шапка горит": Резніков різко відповів на заяви РФ про "брудну бомбу"
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції