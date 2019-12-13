Джонсон призвал сторонников праздновать победу на выборах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил пришедших на парламентские выборы британцев. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter после появления экзитполов, предсказавших победу Консервативной партии.



Он также выразил благодарность волонтерам и кандидатам.

"Мы живем в величайшей демократии в мире", - заявил Джонсон.

Как сообщает Reuters, своим сторонникам Джонсон разослал электронные письма, в которых призвал праздновать победу.

"Я надеюсь, сегодня ночью вы насладитесь праздником", - сказал он.

Премьер также заявил сторонникам, что они привели в действие избирательную кампанию, и без них бы ничего не получилось. По его словам, результаты показали, что это были "выборы Brexit".

Напомним, Консервативная партия, возглавляемая Борисом Джонсоном, одерживает уверенную победу по итогам выборов в парламент Великобритании и получает большинство.

По данным опросов, консерваторы могут получить 368 кресел в 650-местном парламенте. Их главные соперники - Лейбористская партия - получают лишь 191 место.

Как известно, в четверг, 12 декабря, в Великобритании состоялись парламентские выборы. Голосование проходило в 650 избирательных округах Соединенного Королевства, где кандидатам необходимо набрать значительное количество голосов, чтобы получить место в Палате общин. По соцопросам, больше всего шансов получить победу имеют консерваторы во главе с Джонсоном, который пообещал довести Brexit до конца.