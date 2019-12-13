Джонсон закликав прихильників святкувати перемогу на виборах

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон подякував британцям, які прийшли на парламентські вибори. Про це він написав у своєму акаунті в Twitter після появи екзитполів, які передбачили перемогу Консервативної партії.



Він також висловив подяку волонтерам і кандидатам.

"Ми живемо в найбільшої демократії у світі", - заявив Джонсон.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019

Як повідомляє Reuters, своїм прихильникам Джонсон розіслав листи, в яких закликав святкувати перемогу.

"Я сподіваюся, сьогодні вночі ви насолодитеся святом", - сказав він.

Прем'єр також заявив прихильникам, що вони привели в дію виборчу кампанію, і без них би нічого не вийшло. За його словами, результати показали, що це були "вибори Brexit".

Нагадаємо, Консервативна партія, очолювана Борисом Джонсоном, здобуває впевнену перемогу за підсумками виборів в парламент Великобританії і отримує більшість.

За даними опитувань, консерватори можуть отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті. Їхні головні суперники - Лейбористська партія - отримують лише 191 місце.

Як відомо, у четвер, 12 грудня, у Великій Британії відбулися парламентські вибори. Голосування проходило в 650 виборчих округах Сполученого Королівства, де кандидатам необхідно набрати значну кількість голосів, щоб отримати місце в Палаті громад. За соцопитуваннями, найбільше шансів отримати перемогу мають консерватори на чолі з Джонсоном, який пообіцяв довести Brexit до кінця.