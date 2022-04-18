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РосТВ показало обращение британских пленных по обмену на Медведчука

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Москва, Понедельник 18 апреля 2022 14:32
РосТВ показало обращение британских пленных по обмену на Медведчука Фото: Виктор Медведчук сегодня просил обменять себя на защитников Мариуполя (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Британские пленные Шон Пиннер и Эйден Эслин выступили на российском телевидении. И попросили содействовать их обмену на украинского нардепа Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В частности, Пиннер и Эслин обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой помочь обменять их на Медведчука.

"Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену нас на Медведчука", - заявил Пиннер.

Отметим, до этого МИД России заявлял, что ждет реакции от Джонсона на предложение обменять двух пленных граждан Великобритании на украинского политика.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины опубликовало видео, на котором Медведчук просит президентов России и Украины обменять его на украинских военных в осажденном Мариуполе.

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