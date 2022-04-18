РосТВ показало обращение британских пленных по обмену на Медведчука

Фото: Виктор Медведчук сегодня просил обменять себя на защитников Мариуполя (kremlin.ru)

Британские пленные Шон Пиннер и Эйден Эслин выступили на российском телевидении. И попросили содействовать их обмену на украинского нардепа Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В частности, Пиннер и Эслин обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой помочь обменять их на Медведчука. "Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену нас на Медведчука", - заявил Пиннер.