Джонсон призвал поддержать проект закона, который нарушает соглашение с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов-консерваторов одобрить связанное с Brexit законодательство, которое, как признало его правительство, нарушает международное право. Он обратился к 250 депутатам и заявил, что неоднозначный законопроект о внутреннем рынке нужен для того, чтобы избежать "экономического барьера вниз по Ирландскому морю".

Об этом сообщает Sky News.

Борис Джонсон попросил депутатов пересмотреть законопроект и призвал не возвращаться к "жалким, сварливым дням прошлой осени". Он добавил, что некоторые пункты в проекте абсолютно необходимы для защиты целостности страны.

"Чего мы не можем иметь, так это угрозы появления границы по Ирландскому морю и угрозы распада Соединенного Королевства", - сказал Джонсон.

Взамен Майкл Гоув - британский министр кабинета министров - сказал, что Евросоюз не придерживался своей части сделки. Он настаивал на том, что правительство действовало в рамках верховенства права.

Отметим, законопроект Британии о внутреннем рынке касается вопросов так называемого протокола Северной Ирландии - элемента соглашения о выходе из ЕС, назначенного предотвратить возвращение "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Напомним, ранее Европейский Союз созвал внеочередную встречу совместного комитета с Британией, из-за то, что британское правительство планирует утвердить законопроект, который противоречит соглашению о Brexit.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен раскритиковала Британию из-за этого законопроекта.