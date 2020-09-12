Джонсон закликав підтримати проєкт закону, який порушує угоду з ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав депутатів-консерваторів схвалити пов'язане з Brexit законодавство, яке, як визнав його уряд, порушує міжнародне право. Він звернувся до 250 депутатів і заявив, що неоднозначний законопроєкт про внутрішній ринок потрібен для того, щоб уникнути "економічного бар'єра вниз по Ірландському морю".

Про це повідомляє Sky News.

Борис Джонсон попросив депутатів переглянути законопроєкт і закликав не повертатися до "жалюгідних, сварливих днів минулої осені". Він додав, що деякі пункти в проєкт абсолютно необхідні для захисту цілісності країни.

"Чого ми не можемо мати, так це загрози появи кордону з Ірландського моря і загрози розпаду Сполученого Королівства", - сказав Джонсон.

Натомість Майкл Гоув - британський міністр кабінету міністрів - сказав, що Євросоюз не дотримувався своєї частини угоди. Він наполягав на тому, що уряд діяв у рамках верховенства права.

Відзначимо, законопроєкт Британії про внутрішній ринок стосується питань так званого протоколу Північної Ірландії - елементу угоди про вихід з ЄС, призначеного запобігти поверненню "жорсткого" кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.

Нагадаємо, раніше Євросоюз скликав позачергову зустріч спільного комітету з Британією, через те, що британський уряд планує затвердити законопроєкт, який суперечить угоді про Brexit.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Британію цей законопроєкт.