ЕС созывает заседание комитета из-за плана Британии нарушить соглашение о Brexit

Фото: флаги Британии и ЕС (Reuters)

Европейский Союз созывает внеочередную встречу совместного комитета с Британией. Причиной стало то, что британское правительство планирует утвердить законопроект, который противоречит соглашению о Brexit.

Об этом представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри написал в своем Twitter.

Он призвал к скорейшему проведению внеочередного заседания Совместного комитета, чтобы Британия отреагировала на опасения по поводу законопроекта со стороны ЕС. Ожидалось, что следующее заседание Совместного комитета состоится в этом месяце.

Отметим, законопроект Британии о внутреннем рынке касается вопросов так называемого протокола Северной Ирландии - элемента соглашения о выходе из ЕС, назначенного предотвратить возвращение "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Лондон убеждает, что документ внесет лишь незначительные уточнения в чрезвычайно конкретных сферах.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен раскритиковала Британию за законопроект о внутреннем рынке.

Также РБК-Украина писало, что Великобритания ожидает большей гибкости от Евросоюза на переговорах о соглашении по свободной торговле, в противном случае правительство готово выйти из ЕС без соглашения.