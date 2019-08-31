Экс-премьер Британии заявил о планах ЕС вновь отложить Brexit

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Евопросоюз готов к продолжению переговоров, считает Браун

Европейский союз готовится предложить Великобритании отсрочить дату выхода из ЕС (Brexit). Об этом заявил бывший британский премьер Гордон Браун, передает The Telegraph.

Браун сообщил, что за отсрочку выхода Великобритании выступает в том числе президент Франции Эммануэль Макрон. Такое предложение покажет, что Евопросоюз готов к продолжению переговоров, считает Браун.

"Я думаю, что на следующей неделе Евросоюз откажется от дедлайна, назначенного на 31 октября", - сказал он, добавив, что еврокомиссары тоже не намерены настаивать на сохранении срока.

По словам бывшего министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, ЕС пытается избежать Brexit без соглашения об условиях.

"Как я уже говорил, они боятся выхода без сделки гораздо сильнее, чем мы", - сказал Дэвис.

Представитель Европейской комиссии заявил, что очередная отсрочка даты выхода Великобритании из ЕС возможна. Brexit должен был состояться в марте, однако на фоне разногласий из-за соглашения об условиях выхода между парламентом и правительством Великобритании выход страны из ЕС отложили до 31 октября.

Напомним, ранее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может принять решение пойти на Brexit любой ценой, просто для решения внутриполитических вопросов.