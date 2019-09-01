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Джонсон закликав парламент Британії розглянути Brexit

Новини » Політика    01.09.2019 - 09:46
Джонсон закликав парламент Британії розглянути Brexit
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон хоче вивести Британію з ЄС до 31 жовтня

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав парламент поставити на розгляд питання про вихід країни з Європейського союзу (Brexit). Про це йдеться в інтерв'ю британського прем'єра для Sunday Times.

Так, Джонсон закликав британських депутатів не зривати його план щодо завершення виходу Британії з Євросоюзу до 31 жовтня цього року. Глава уряду закликав поставити питання Brexit на розгляд парламенту.

"Основний вибір полягає в наступному: переходите ви на сторону Джеремі Корбіна і тих, хто хоче скасувати референдум (про Brexit - ред.)? Чи переходите ви на сторону тих, хто хоче відректися від демократичного вердикту народу і занурити цю країну в хаос? Або ви збираєтеся встати на сторону тих з нас, хто хоче досягти успіху, виконати мандат людей і зосередитися на абсолютно точної внутрішньої порядку денному країни?", - заявив Джонсон.

Крім того, британський прем'єр в черговий раз пообіцяв завершити процес Brexit з угодою з Євросоюзом, чи без неї.

Нагадаємо, колишній британський прем'єр Гордон Браун заявив, що Європейський союз готується запропонувати уряду Британії відтермінувати дату завершення Brexit. За словами Брауна, ідею відтермінування Brexit підтримує президент Франції Еммануель Макрон.

Напередодні президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон може прийняти рішення піти на Brexit за будь-яку ціну, просто для вирішення внутрішньополітичних питань.

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