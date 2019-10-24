Джонсон призвал Корбина поддержать его соглашение в случае короткой отсрочки Brexit

Премьер-министр Британии Борис Джонсон направил письмо лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину с предложением поддержать его вариант соглашения о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза в случае краткосрочной отсрочки Brexit. Об этом глава британского правительства сообщил на странице в Twitter.

Как говорится в письме, которое обнародовал Джонсон, поддержка его варианта соглашения о Brexit позволит избежать "жесткого" сценария выхода Британии из состава Евросоюза, если Брюссель согласится лишь на несколько недель отсрочки.

"Брюссель может предложить нам лишь короткую отсрочку до 15 или 30 ноября. Я бы, конечно, предпочел именно этот вариант, однако парламент и суды помешали мне предложить его ЕС. Если решение ЕС будет именно таким, то, думаю, вы (Корбин - ред.) пересмотрите позицию, занятую вами во время голосования во вторник, и поможете мне ратифицировать новое соглашение с ЕС, чтобы мы покинули сообщество с соглашением, а не без нее", - написал в письме Джонсон.

Фото: письмо Бориса Джонсона к Джереми Корбина (twitter.com/BorisJohnson)

Напомним, ранее Европейский парламент рекомендовал президенту Совета Европы Дональду Туску согласиться на отсрочку выхода Британии из Евросоюза до 31 января 2020 года. В Европарламенте считают, что трехмесячная отсрочка Brexit позволит Британии уточнить собственную позицию и позволит Евросоюзу выполнить собственную роль.

Также РБК-Украина писало, что по данным источников в британском правительстве, выход Соединенного Королевства из Евросоюза состоится на условиях ранее достигнутого соглашения между Джонсоном и переговорщиками Брюсселя.