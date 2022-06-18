Джонсон предупредил о риске "усталости от Украины" в мире

Из-за затягивания войны против нашей страны, в мире может развиться "усталость от Украины". Однако, Британия обещает обеспечивать Украину собственной поддержкой и в дальнейшем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Россияне продвигаются вперед дюйм за дюймом, и для нас жизненно важно показать, что мы знаем правду, а именно, что Украина может победить и победит", - заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Некоторые из членов Консервативной партии премьера были недовольны тем, что Джонсон во второй раз посетил Киев вместо участия в конференции на севере Англии, однако последний отметил, что Британия будет продолжать демонстрировать свою стратегическую устойчивость Украине.

"Когда наступает усталость от Украины, очень важно показать, что мы с ними надолго и обеспечиваем им стратегическую устойчивость, в которой они нуждаются", - добавил Джонсон.