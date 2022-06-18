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Джонсон предупредил о риске "усталости от Украины" в мире

Новина українською →
Суббота 18 июня 2022 13:24
Джонсон предупредил о риске "усталости от Украины" в мире Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за затягивания войны против нашей страны, в мире может развиться "усталость от Украины". Однако, Британия обещает обеспечивать Украину собственной поддержкой и в дальнейшем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Россияне продвигаются вперед дюйм за дюймом, и для нас жизненно важно показать, что мы знаем правду, а именно, что Украина может победить и победит", - заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Некоторые из членов Консервативной партии премьера были недовольны тем, что Джонсон во второй раз посетил Киев вместо участия в конференции на севере Англии, однако последний отметил, что Британия будет продолжать демонстрировать свою стратегическую устойчивость Украине.

"Когда наступает усталость от Украины, очень важно показать, что мы с ними надолго и обеспечиваем им стратегическую устойчивость, в которой они нуждаются", - добавил Джонсон.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 17 июня, в Украину с необъявленным визитом прибыл Борис Джонсон. Глава Офиса президента Андрей Ермак раскрыл подробности переговоров президента Владимира Зеленского и премьера Британии.

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