Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні

Світу потрібно готуватися до тривалої війни Росії проти України, оскільки президент РФ Володимир Путін вдається до кампанії виснаження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона в The Times .

Джонсон зазначає, що Путіну не вистачить мудрості відступити і він все ще може думати, що повне завоювання України можливе.

"Я боюся, що нам потрібно готуватися до тривалої війни, оскільки Путін вдається до кампанії виснаження, намагаючись знищити Україну чистою жорстокістю", - написав прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що Велика Британія та інші союзники повинні гарантувати, що Україна буде мати стратегічну витривалість, щоб вижити і зрештою перемогти.

"Час є життєво важливим фактором. Все залежатиме від того, чи зможе Україна посилити здатність захищати свою землю швидше, ніж Росія зможе відновити свою здатність до нападу", - написав Джонсон.