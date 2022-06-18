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Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні

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Велика Британія, Субота 18 червня 2022 22:44
Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні Фото: Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Світу потрібно готуватися до тривалої війни Росії проти України, оскільки президент РФ Володимир Путін вдається до кампанії виснаження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона в The Times.

Джонсон зазначає, що Путіну не вистачить мудрості відступити і він все ще може думати, що повне завоювання України можливе.

"Я боюся, що нам потрібно готуватися до тривалої війни, оскільки Путін вдається до кампанії виснаження, намагаючись знищити Україну чистою жорстокістю", - написав прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що Велика Британія та інші союзники повинні гарантувати, що Україна буде мати стратегічну витривалість, щоб вижити і зрештою перемогти.

"Час є життєво важливим фактором. Все залежатиме від того, чи зможе Україна посилити здатність захищати свою землю швидше, ніж Росія зможе відновити свою здатність до нападу", - написав Джонсон.

Нагадаємо, Джонсон вважає, що у світі може розвинутись "втома від України" через затягування війни.

Раніше РБК-Україна писало, що 17 червня прем'єр-міністр Великобританії приїжджав до Києва з неоголошеним візитом.

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Великобританія Борис Джонсон Війна Росії проти України
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