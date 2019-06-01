ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп поддержал намерения Джонсона стать премьером Британии

Новости » Политика    01.06.2019 - 05:56
Трамп поддержал намерения Джонсона стать премьером Британии
Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Трамп считает, что Джонсон был бы превосходным

Президент США Дональд Трамп поддержал намерения Бориса Джонсона стать следующим британским премьер-министром и призвал всех кандидатов взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону страны. Об этом пишет Reuters

Отмечается, что такое заявление Трамп сделал перед своим трехдневным государственным визитом в Британию на следующей неделе по приглашению королевы.

"Я думаю, что Борис сделал бы очень хорошую работу. Я думаю, что он был бы превосходным", - сказал Трамп.

Он также сказал, что другие консервативные законодатели искали его одобрения - кроме министра окружающей среды Майкла Гова, который критиковал его позицию по Ирану.

Трамп также высоко оценил обещание министра иностранных дел Джереми Ханта увеличить британские расходы на оборону.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что 7 июня она уходит с поста лидера Консервативной партии. В течение недели после этого будет избран новый руководитель партии. Мэй отметила, что когда партию возглавит новый человек, она также покинет пост премьер-министра.

РБК-Украина писало, что о планах поучаствовать в борьбе за пост премьера заявили глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, лидер Палаты общин Андреа Ледсом, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и бывший глава МИД Борис Джонсон.

Волкер: у Трампа обсудили возможную встречу с Зеленским Трамп обсудит с Путиным вопрос украинских моряков на встрече в июне
Новости Украины Великобританияборис джонсонДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь