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Джонсон закликав готуватися до Brexit без угоди

Новини » Політика    25.06.2019 - 04:16
Джонсон закликав готуватися до Brexit без угоди
Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Джонсон нагадує, що Британія повернеться до норм СОТ

Екс-глава Міністерства закордонних справ Великобританії Борис Джонсон вважає, що країна повинна перестати боятися Brexit без угоди. Про це пише BBC.

Джонсон закликав підготуватися до того, що, покинувши ЄС, Британія буде торгувати з ним за правилами Всесвітньої торгової організації (СОТ).

"Я обіцяю, що ми вийдемо з Євросоюзу на Хеллоуїн 31 жовтня... я боюся, що нам доведеться нарешті відкинути пораженські настрої і страхи, які так довго нависали над нами густою хмарою, після чого впевнено і рішуче почати готуватися до варіанту відсутності угоди і повернення до норм СОТ", - сказав Джонсон.

Раніше повідомлялося, що Джонсон здобув перемогу у другому турі виборів лідера правлячої Консервативної партії і глави британського уряду.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Євросоюз не буде переглядати угода про вихід Великобританії (Brexit).

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