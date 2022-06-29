Джонсон призвал не бойкотировать саммит G20 из-за Путина и назвал причину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет "совершенно поражен", если президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20 в Индонезии, назвав его "изгоем". При этом он попросил партнеров по "Большой двадцатке" не бойкотировать саммит, если Путин туда все же приедет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам", - сказал Джонсон журналистам во вторник во время полета на саммит НАТО в Мадриде.
Он также предупредил, что любой бойкот со стороны западных стран в случае приезда Путина просто оставит слово России и Китаю.
"Если вы покидаете что-то вроде G-20, вы рискуете просто передать возможность пропаганды другим", - сказал он.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, которая пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее принял и президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, Украина будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" в ноябре и надеется на отстранение России из-за развязывания войны и ядерного шантажа мира. Буквально сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что участие Украины в саммите G20 зависит от двух главных факторов.
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