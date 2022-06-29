RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Джонсон закликав не бойкотувати саміт G20 через Путіна і назвав причину

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що буде "дуже вражений", якщо президент РФ Володимир Путін візьме участь у саміті G20 в Індонезії, назвавши його "ізгоєм". При цьому він попросив партнерів по "Великій двадцятці" не бойкотувати саміт, якщо Путін туди все ж таки приїде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Я думаю, що він навряд чи поїде з різних причин", - сказав Джонсон журналістам у вівторок під час польоту на саміт НАТО в Мадриді.

Він також попередив, що будь-який бойкот із боку західних країн у разі приїзду Путіна просто залишить слово Росії та Китаю.

"Якщо ви залишаєте щось на кшталт G-20, ви ризикуєте просто передати можливість пропаганди іншим", - сказав він.

Як повідомлялось, резидент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада. Запрошення до участі в цьому саміті раніше прийняв і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна братиме участь у саміті "Великої двадцятки" у листопаді і сподівається на усунення Росії через розв'язання війни та ядерного шантажу миру. Буквально сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що участь України у саміті G20 залежить від двох головних чинників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20