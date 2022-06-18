Джонсон попередив про ризик "втоми від України" у світі

Через затягування війни проти нашої країни, у світі може розвинутись "втома від України". Однак, Британія обіцяє забезпечувати Україну власною підтримкою й надалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Російські просуваються вперед дюйм за дюймом, і для нас життєво важливо показати, що ми знаємо правду, а саме, що Україна може перемогти та переможе", - заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Деякі з членів Консервативної партії прем'єра були незадоволені тим, що Джонсон вдруге відвідав Київ замість участі в конференції на півночі Англії, однак останній відзначив, що Британія продовжуватиме демонструвати свою стратегічну стійкість Україні.

"Коли настає втома від України, дуже важливо показати, що ми з ними надовго і забезпечуємо їм стратегічну стійкість, якої вони потребують", - додав Джонсон.