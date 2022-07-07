UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джонсон позвонит Зеленскому после заявления об отставке, - Telegraph

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 7 июля, ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон подаст в отставку. После этого он планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста издания The Daily Telegraph Бена Райли-Смита.

Как отмечает журналист, вероятно Джонсон будет говорить с Зеленским о своей решимости продолжать служить стране и решать общие интересы Британии и Украины до осени.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания BBC, Джонсон согласился уйти в отставку, однако желает остаться на своем посту до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер.

Подробнее о ситуации вокруг отставки премьера Британии - в материале "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийУкраинаВеликобритания