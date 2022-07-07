Джонсон зателефонує Зеленському після заяви щодо відставки, - Telegraph

Сьогодні, 7 липня, очікується, що прем'єр-міністр Борис Джонсон подасть у відставку. Після цього він планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста видання The Daily Telegraph Бена Райли-Смита.

Як відзначає журналіст, імовірно Джонсон говоритиме з Зеленським про свою рішучість продовжувати служити країні та вирішувати спільні інтереси Британії й України до осені.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання BBC, Джонсон погодився піти у відставку, однак готовий залишитися на своїй посаді до тих пір, поки восени не буде обраний новий лідер.

Детальніше про ситуацію навколо відставки прем'єра Британії - в матеріалі "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.