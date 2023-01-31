UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Джонсон поїхав до США на зустріч із республіканцями. Планує обговорити допомогу Україні

Фото: колишній прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон поїхав до США на зустріч із законодавцями-республіканцями, щоб чинити тиск для продовження військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Екс-прем'єр Британії має виступити у вівторок увечері у приватному республіканському клубі та зустрітися з групою сенаторів-республіканців.

Також він хоче обговорити з ними

для Washington Post, опублікованій напередодні, Джонсонзакликав союзників надати Києву все необхідне, щоб закінчити війну якнайшвидше і прийняти Україну до НАТО.

"Якби ми були досить сміливими та послідовними, щоб запровадити Україну в НАТО - якби ми справді робили те, що говорили, - то цієї повної катастрофи вдалося б уникнути", - написав колишній британський прем'єр.

Як відомо, раніше Борис Джонсон приїхав із візитом до України. Там він провів зустріч із главою держави Володимиром Зеленським.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВеликобританіяВійськова допомогаВійна в Україні