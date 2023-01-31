Джонсон поїхав до США на зустріч із республіканцями. Планує обговорити допомогу Україні

Екс-прем'єр Британії має виступити у вівторок увечері у приватному республіканському клубі та зустрітися з групою сенаторів-республіканців.

Також він хоче обговорити з ними

для Washington Post, опублікованій напередодні, Джонсонзакликав союзників надати Києву все необхідне, щоб закінчити війну якнайшвидше і прийняти Україну до НАТО.

"Якби ми були досить сміливими та послідовними, щоб запровадити Україну в НАТО - якби ми справді робили те, що говорили, - то цієї повної катастрофи вдалося б уникнути", - написав колишній британський прем'єр.

Як відомо, раніше Борис Джонсон приїхав із візитом до України. Там він провів зустріч із главою держави Володимиром Зеленським.