Джонсон закликав передати Україні необхідну зброю, аби закінчити війну у 2023 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона у The Wall Street Journal .

Він підкреслив, що війна в Україні може закінчитися лише поразкою Володимира Путіна.

"Оскільки війна може закінчитися лише одним способом, питання в тому, як швидко ми дійдемо до неминучого завершення. В інтересах усіх, включаючи Росію, щоб завіса якомога швидше опустилася над нещастям пана Путіна. Не в 2025, не в 2024, а в 2023", - написав Джонсон.

Він закликав партнерів передати Україні усю необхідну зброю.

"Настав час терміново подивитися, що ще може зробити Захід, щоб допомогти українцям досягти їхніх військових цілей або принаймні вигнати росіян з усіх територій, захоплених цього року", - написав він.

Джонсон додав, що українці мають доблесть, необхідну для успіху. Вони це показали. Їм просто необхідне обладнання.

Він закликав спочатку надати Україні необхідну допомогу проти атак росіян з повітря. Так, Києву потрібні безпілотники для виявлення місць запуску дронів і ракет, а також зенітні ракети.

Колишній прем'єр також зазначив, що українським бійцям потрібні системи більшого радіусу дії, такі як ATACMS, а також бронемашини та танки, щоб швидко повернути свою територію.

Джонсон також назвав повною нісенітницею заяви про те, що збільшення допомоги Україні нібито загрожує ескалацією.

"Повідомляється, що пан Путін почав приєднувати звичайні боєголовки до ядерних крилатих ракет, що може свідчити про те, що йому не вистачає безпілотників і ракет. Це лише припущення, але ми не можемо дозволити собі чекати, щоб дізнатися", - написав колишній прем'єр.

При цьому Джонсон підкреслив, що Путін знає про неможливість використання ядерної зброї чи іншої зброї масового знищення, адже він знає наслідки. При цьому сам Путін боїться ескалації.

"Ця справа йде лише в один бік. Заради всього світу, давайте допоможемо цим відважним українцям завершити справу, і чим швидше, тим краще", - резюмував Джонсон.