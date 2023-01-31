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Джонсон поехал в США на встречу с республиканцами. Планирует обсудить помощь Украине

Фото: бывший премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон поехал в США на встречу с законодателями-республиканцами, чтобы оказать давление для продления военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Экс-премьер Британии должен выступить во вторник вечером в частном республиканском клубе и встретиться с группой сенаторов-республиканцев.

Также он хочет обсудить с ними

для Washington Post, опубликованной накануне, Джонсон призвал союзников предоставить Киеву все необходимое, чтобы закончить войну как можно быстрее и принять Украину в НАТО.

"Если бы мы были достаточно смелыми и последовательными, чтобы ввести Украину в НАТО - если бы мы действительно делали то, что говорили, - то этой полной катастрофы удалось бы избежать", - написал бывший британский премьер.

Как известно, ранее Борис Джонсон приехал с визитом в Украину. Там он провел встречу с главой государства Владимиром Зеленским.

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