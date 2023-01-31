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Джонсон поїхав до США на зустріч із республіканцями. Планує обговорити допомогу Україні

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Вівторок 31 січня 2023 15:33
Джонсон поїхав до США на зустріч із республіканцями. Планує обговорити допомогу Україні Фото: колишній прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон поїхав до США на зустріч із законодавцями-республіканцями, щоб чинити тиск для продовження військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Екс-прем'єр Британії має виступити у вівторок увечері у приватному республіканському клубі та зустрітися з групою сенаторів-республіканців.

Також він хоче обговорити з ними необхідність "західної єдності, підтримки України і що ще можна зробити проти загрози Росії".

Нагадаємо, у статті для Washington Post, опублікованій напередодні, Джонсонзакликав союзників надати Києву все необхідне, щоб закінчити війну якнайшвидше і прийняти Україну до НАТО.

"Якби ми були досить сміливими та послідовними, щоб запровадити Україну в НАТО - якби ми справді робили те, що говорили, - то цієї повної катастрофи вдалося б уникнути", - написав колишній британський прем'єр.

Як відомо, раніше Борис Джонсон приїхав із візитом до України. Там він провів зустріч із главою держави Володимиром Зеленським.

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