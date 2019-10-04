Джонсон попросить про відстрочку Brexit, якщо не буде укладена угода

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

В урядових документах йдеться, що Джонсон попросить про відстрочку по Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попросить про відстрочку по виходу зі складу Європейського союзу (Brexit), якщо до 19 жовтня не буде укладено угоду. Про це повідомляє Independent з посиланням на урядові документи.

Повідомляється, що відповідні документи були представлені в п'ятницю під час судового засідання в Шотландії, в якому активісти виступають проти Brexit.

"В урядових документах, представлених у сесійній залі суду, мовиться, що прем'єр-міністр направить лист з проханням продовжити термін дії статті 50, незважаючи на неодноразові настоювання Джонсона на те, що він ніколи не затримає Brexit", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер Європейський союз відхилив останню пропозицію Великобританії за Brexit. У ЄС заявили, що нова пропозиція не вирішує питання ірландської межі і має бути доопрацьована.

Раніше повідомлялося, що пропозицію Бориса Джонсона, яке він направив у середу в ЄС, є заключним. За словами прем'єр-міністра Британії, якщо переговори проваляться, Великобританія вийде з ЄС без операції.