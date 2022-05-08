ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Джонсон о помощи Украине: оборонной техники недостаточно, нужна наступательная

Новина українською →
Лондон, Воскресенье 08 мая 2022 22:21
Джонсон о помощи Украине: оборонной техники недостаточно, нужна наступательная Фото: премьер-министр Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина нуждается в наступательном оружии для того, чтобы отбить оккупированные территории у врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Бориса Джонсона во время встречи "Большой семерки".

"Военной техники, предназначенной для того, чтобы помочь украинским войскам удержать позиции, больше недостаточно. При этом стране также нужна наступательная военная техника, чтобы отбить захваченную землю", - заявил Джонсон.

Ранее мы сообщали, что Британия предоставит Украине дополнительную военную поддержку в размере 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов). Это резко увеличит помощь ВСУ, борющихся с российским вторжением.

Также мы писали, что США направляют в Украину новый пакет военной помощи в размере 150 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские снаряды, радары для контрбатарейной борьбы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине Военная помощь Борис Джонсон Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом