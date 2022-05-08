Джонсон про допомогу Україні: оборонної техніки недостатньо, потрібна наступальна

Україна потребує більше наступальної зброї для того, аби відбити окуповані території у ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона під час зустрічі "Великої сімки".

"Військової техніки, яка призначена для того, щоб допомоги українським військам утримати позиції, більше недостатньо. При цьому країні також потрібна наступальна військова техніка, щоб відбити землю", - заявив Джонсон.

Раніше ми повідомляли, що Британія надасть Україні додаткову військову підтримку в розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів (1,6 млрд доларів). Це різко збільшить допомогу ЗСУ, які борються з російським вторгненням.

Також ми писали, що США направляють в Україну новий пакет військової допомоги у розмірі 150 мільйонів доларів. До нього увійдуть артилерійські снаряди, радари для контрбатарейної боротьби та ін.

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