ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Джонсон потребует от Франции и Германии дать Украине больше оружия: когда будет разговор

Новина українською →
Лондон, Воскресенье 26 июня 2022 07:16
Джонсон потребует от Франции и Германии дать Украине больше оружия: когда будет разговор Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Борис Джонсон намерен использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию ​​и Германию передать больше вооружения Украине и предостеречь их от любых попыток подтолкнуть руководство воюющей страны к заключению поспешного мирного соглашения на условиях РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости, и поэтому давление будет расти, чтобы побудить — возможно, принудить — украинцев к плохому миру", — заявил Джонсон.

Он также добавил, что обратился к коллегам по "Большой семерке" и НАТО не призывать украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от своей территории в обмен на прекращение огня.

Напомним, Джонсон заявил, что мог бы уйти в отставку из-за поражения в поддержке Украины. Кроме того, премьер-министр Британии дважды посещал Киев с начала полномасштабной войны России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Джонсон Великобритания Вторжение России в Украину Помощь Украине
NEWS
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение