Джонсон підписав угоду про Brexit

Фото: Борис Джонсон підписує Brexit (twitter.com/BorisJohnson)

Великобританія припиняє бути членом ЄС 31 січня

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав угоду про умови виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Згідно з домовленостями, Великобританія припиняє бути членом ЄС 31 січня.

Підписуючи угоду, Джонсон заявив, що це "фантастичний момент", який "підбив підсумки референдуму 2016 року і поклав кінець тривалих суперечок і розбіжностей".

"Сьогодні я підписав Угоду про вихід для Великобританії, щоб покинути ЄС 31 січня, вшановуючи демократичний мандат британського народу. Ця підпис віщує нову главу в історії нашої країни", - написав Джонсон в Twitter.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation's history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 24, 2020

Нагадаємо, 24 січня голова Європейської ради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підписали в Брюсселі угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Ратифікація документа в Європарламенті запланована на 29 січня.

Крім того, 23 січня королева Великобританії Єлизавета II підписала затверджене парламентом угода про вихід Британії з Європейського союзу. Таким чином законопроєкт про Brexit набув статусу закону.