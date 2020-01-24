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Джонсон підписав угоду про Brexit

Новини » Політика     24.01.2020 - 20:15
Джонсон підписав угоду про Brexit
Фото: Борис Джонсон підписує Brexit (twitter.com/BorisJohnson)

Великобританія припиняє бути членом ЄС 31 січня

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав угоду про умови виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Згідно з домовленостями, Великобританія припиняє бути членом ЄС 31 січня.

Підписуючи угоду, Джонсон заявив, що це "фантастичний момент", який "підбив підсумки референдуму 2016 року і поклав кінець тривалих суперечок і розбіжностей".

"Сьогодні я підписав Угоду про вихід для Великобританії, щоб покинути ЄС 31 січня, вшановуючи демократичний мандат британського народу. Ця підпис віщує нову главу в історії нашої країни", - написав Джонсон в Twitter.

Нагадаємо, 24 січня голова Європейської ради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підписали в Брюсселі угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Ратифікація документа в Європарламенті запланована на 29 січня.

Крім того, 23 січня королева Великобританії Єлизавета II підписала затверджене парламентом угода про вихід Британії з Європейського союзу. Таким чином законопроєкт про Brexit набув статусу закону.

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