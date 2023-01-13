Джонсон планує найближчим часом відвідати Київ, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Колишній прем'єр сказав друзям, що має намір найближчими місяцями вирушити до Києва, щоб продемонструвати свою публічну підтримку України у боротьбі з російськими агресорами. Українські джерела також повідомили, що Джонсон мав намір приїхати до Києва, але вони поки що не мають конкретної інформації про дати.

Джонсон, як колишній прем'єр-міністр, отримає фінансований платниками податків захист безпеки під час закордонних поїздок на основі оцінки потенційної загрози. Очікується, що українці також забезпечать безпеку, як і з усіма іноземними високопосадовцями.

Тобіас Еллвуд, голова спеціального комітету Палати громад з оборони, попередив Джонсона, що він не повинен втручатися в офіційні відносини між двома країнами.

"Звичайно, Київ буде радий будь-якому високопоставленому гостю із Заходу, не в останню чергу колишньому прем'єр-міністру, який із самого початку був піонером у військовій допомозі Україні. Але Борис не повинен заважати обміну повідомленнями чи офіційним каналам зв'язку між Лондоном та Києвом", - відзначив Еллвуд.

Інший депутат-консерватор припустив, що подорож Джонсона до Києва стане гарною рекламою для його міжнародних виступів. Протягом перших чотирьох місяців після свого перебування на посаді він заробив понад 1 мільйон фунтів стерлінгів, виступивши з чотирма промовами.

Запланована подорож стане для Джонсона четвертим відвідуванням України. Вперше він побував у Києві у квітні 2022 року. Він вирушив до України з другим несподіваним візитом у червні та знову повернувся у серпні на День незалежності.