ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Джонсон отримав нову посаду, пов'язану з Україною

Новость на русском →
Лондон, Понеділок 03 жовтня 2022 10:39
Джонсон отримав нову посаду, пов'язану з Україною Фото: колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав нову посаду у Консервативної партії. Він очолить групу дружби з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Колишній очільник групи дружби з Україною Джон Віттінгдейл назвав свого наступника на з'їзду британських консерваторів. Він заявив, що рішення було очевидним, оскільки Джонсон був одним з перших світових лідерів, хто підтримав Україну.

"Багато в чому очевидна і найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у цій країні, а й у всьому західному світі, який так рішуче виступив на підтримку українського народу", - сказав Віттінгдейл.

Експрем'єр Британії не був присутній на з'їзді, але підтвердив, що погодиться на посаду.

Нагадаємо, Борис Джонсон офіційно пішов з посади прем'єра Великобританії 6 вересня. Новим прем'єр стала ексглава МЗС Британії Ліз Трасс.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що розраховує на співпрацю з Джонсоном на новій посаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Джонсон Великобританія
NEWS
Підтримати мають усі. Як реагує світ на план України щодо членства в НАТО
Підтримати мають усі. Як реагує світ на план України щодо членства в НАТО
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися