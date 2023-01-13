Джонсон планирует в ближайшее время посетить Киев, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Бывший премьер сказал друзьям, что намерен в ближайшие месяцы отправиться в Киев, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку Украины в борьбе с российскими агрессорами. Украинские источники также сообщили, что Джонсон был намерен приехать в Киев, но у них пока нет конкретной информации о датах.

Джонсон, как бывший премьер-министр, получит финансируемую налогоплательщиками защиту безопасности во время зарубежных поездок на основе оценки потенциальной угрозы. Ожидается, что украинцы также обеспечат безопасность, как и со всеми иностранными высокопоставленными лицами.

Тобиас Эллвуд, председатель специального комитета Палаты общин по обороне, предупредил Джонсона, что он не должен вмешиваться в официальные отношения между двумя странами.

"Конечно, Киев будет рад любому высокопоставленному гостю с Запада, не в последнюю очередь бывшему премьер-министру, который с самого начала был пионером в военной помощи Украине. Но Борис не должен мешать обмену сообщениями или официальным каналам связи между Лондоном и Киевом", - отметил Эллвуд.

Другой депутат-консерватор предположил, что поездка Джонсона в Киев станет хорошей рекламой для его международных выступлений. В течение первых четырех месяцев после своего пребывания в должности он заработал более 1 миллиона фунтов стерлингов, выступив с четырьмя речами.

Запланированная поездка станет для Джонсона четвертым посещением Украины. Впервые он побывал в Киеве апреле 2022 года. Он отправился в Украину со вторым неожиданным визитом в июне и снова вернулся в августе на День независимости.