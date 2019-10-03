Джонсон планує знову призупинити роботу парламенту

Фото: парламент Британії (flickr.com UK Parliament)

Джонсон планує "закрити" парламент з 8 по 14 жовтня

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує припинити роботу парламенту з 8 по 14 жовтня. Про це повідомляє CNN з посиланням на прес-службу прем'єра.

Тимчасова зупинка роботи парламенту є стандартною для періоду перед відкриттям нової парламентської сесії і виступу правлячого члена королівського дому з тронною промовою, в якій передається програма уряду на найближчий рік.

Джонсон має намір представити в тронній промові ряд нових законодавчих ініціатив, тому він попросить королеву про те, щоб робота парламенту була припинена 8 жовтня, а промова прозвучала 14 жовтня.

В уряді наголошують, що роботу парламенту буде припинено на "мінімально можливий термін", щоб підготувати свою політичну програму, центральним пунктом якої повинні стати підготовка до Brexit, реформа систем освіти та охорони здоров'я, боротьба зі злочинністю і будівництво нової транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, парламент Великої Британії призупинив свою роботу з 9 до 14 жовтня. Як повідомляється, таким чином на вищому законодавчому рівні не відбулося голосування по достроковим виборам.

Також РБК-Україна повідомляло, що конституційний суд Британії визнав неправомірним рішення премьер-міністра Бориса Джонсона відправити парламент на перерву. Всі 11 суддів колегії вирішили, що рішення було незаконним.