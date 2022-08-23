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Джонсон о планах Путина: хочет сделать со всей Украиной то, что с Крымом

Фото: британский премьер Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российский президент Владимир Путин планирует нападение на новые территории Украины. Он хочет захватить всю страну, как это сделал с Крымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время саммита Крымской платформы.

"Путин, мы видим, планирует нападение на новые части Украины. Он хочет всю Украину. Хочет сделать с ней то же, что уже сделал с Крымом. Он готовит аннексию. Готовит больше фальшивых референдумов. Поэтому нам всем важно быть вместе и мы не можем позволить, чтобы силой оружия менялись границы", - отметил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия продолжает готовиться к псевдореферендумам на временно оккупированных территориях. Украинские власти призывают Запад в ответ увеличить поставки оружия нашей стране.

По некоторым данным, у российского президента Владимира Путина спешат провести "референдумы" до середины сентября.

Добавим, президент Владимир Зеленский предупредил Россию, что "референдумы" на оккупированных территориях закроют путь к переговорам.

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Владимир ПутинРеферендумБорис ДжонсонВойна России против Украины