Подготовка России к "референдумам" должна увеличить поставки оружия, - Подоляк

Россия продолжает готовиться к псевдореферендумам на временно оккупированных территориях. В ответ Запад должен увеличить поставки оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Каждый шаг России в сторону псевдореферендумов на оккупированных территориях должен вызвать увеличение поставок оружия со стороны Запада", - подчеркнул он. Подоляк заявил, что Кремль проверяет, сможет ли Запад "проглотить" оккупацию украинских территорий. "Агрессор должен понимать цену каждого шага. Красные линии должны быть очерчены", - добавил советник председателя ОП.