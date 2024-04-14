Джонсон підтвердив плани Конгресу США розглянути допомогу Ізраїлю

Атака Ірану на Ізраїль

В ніч на 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. Майже всі повітряні цілі були збиті. Допомагали Ізраїлю у перехопленні іранських дронів та ракет сили США та Британії. Більше про атаку Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Після цього в американських ЗМІ з'явилася інформація про плани Палати представників США розглянути законопроект про підтримку Ізраїлю. Не виключалося, що це може бути той самий законопроект, в якому також передбачається 60 млрд доларів на військову допомогу Україні.

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