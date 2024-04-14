Джонсон подтвердил планы Конгресса США рассмотреть помощь Израилю

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. Почти все воздушные цели были сбиты. Помогали Израилю в перехвате иранских дронов и ракет силы США и Британии. Больше об атаке Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

После этого в американских СМИ появилась информация о планах Палаты представителей США рассмотреть законопроект о поддержке Израиля. Не исключалось, что это может быть тот же законопроект, в котором также предусматривается 60 млрд долларов на военную помощь Украине.

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