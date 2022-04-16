Джонсон пообещал продолжить поставки вооружений Украине, включая бронетехнику

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня во второй половине дня провели телефонный разговор . Глава британского правительства пообещал продолжить поставки вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию британского премьера.

Лидеры также обсудили ситуацию в осажденном Мариуполе. Премьер отдал должное мужеству украинских защитников города.

В ходе беседы Джонсон пообещал Зеленскому продолжить поставки Украине вооружений для противостояния российской агрессии. Британский премьер отметил, что в ближайшие дни украинским военным будет отправлена бронетехника.

Напомним, Москва запретила Джонсону и другим британским чиновникам въезд в Россию.

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