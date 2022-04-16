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Джонсон пообещал продолжить поставки вооружений Украине, включая бронетехнику

Новина українською →
Лондон, Суббота 16 апреля 2022 21:06
Джонсон пообещал продолжить поставки вооружений Украине, включая бронетехнику Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня во второй половине дня провели телефонный разговор. Глава британского правительства пообещал продолжить поставки вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию британского премьера.

В ходе беседы Джонсон пообещал Зеленскому продолжить поставки Украине вооружений для противостояния российской агрессии. Британский премьер отметил, что в ближайшие дни украинским военным будет отправлена бронетехника.

Лидеры также обсудили ситуацию в осажденном Мариуполе. Премьер отдал должное мужеству украинских защитников города.

Напомним, Москва запретила Джонсону и другим британским чиновникам въезд в Россию.

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