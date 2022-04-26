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Джонсон не ожидает, что Путин применит тактическое ядерное оружие в Украине

Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не ожидает, что президент России Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

На вопрос Talk TV, ожидает ли он, что его российский коллега рассмотрит вопрос о применении тактического ядерного оружия, если он потерпит еще больше военных неудач, Джонсон сказал: "Нет, не думаю".

"Учитывая массовую поддержку со стороны России того, что он делает, учитывая очевидное игнорирование российскими СМИ того, что на самом деле происходит в Украине, парадокс заключается в том, что у Путина гораздо больше политического пространства, чтобы отступить, уйти", - отметил Джонсон.

Он также сказал, что очень важно, чтобы Запад не согласился с тем, как русские пытаются представить то, что происходит в Украине.

"Они пытаются представить это как конфликт между Россией и Западом или Россией и НАТО. Это не то, что происходит", - заявил премьер-министр Великобритании.

Напомним, Джонсон и Генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили варианты помощи Мариуполю.

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Война России против УкраиныБорис Джонсон